Agences TUI France : "aucune offre ne reprend l'intégralité des salariés par point de vente" selon le CSE

Le rendez-vous du 20 octobre est donc très attendu par les salariés des agences pour connaître le nom des repreneurs, les agences ciblées et le nombre de salariés repris par agence.



L'assemblée générale est également revenue sur la présentation du rapport d'expertise social d'Apex qui suit le CSE ainsi que sur l'évolution des conditions du plan.



Lazare Razkallah a ainsi évoqué une piste pour revaloriser le plan de sauvegarde. TUI France a en effet obtenu le feu vert de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) pour le renouvellement du chômage partiel entre le 16 septembre et le 31 décembre 2020.



Selon les estimations du cabinet APEX, TUI France pourrait économiser jusqu'à 700 000 € par mois, soit près de 2,8M€ sur 4 mois, un montant que le CSE aimerait voir injecter dans le PSE.



" La direction n'est pas fermée, elle souhaite que ce soit la Direccte qui puisse l'intégrer au PSE. 2,8M€ ce n'est pas rien nous pourrions allonger par exemple le congés de reclassement " précise Lazare Razkallah.