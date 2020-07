EXCLUSIF - TUI France : les Mandataires veulent reprendre les agences intégrées et créer un nouveau réseau

Chacun des partenaires prendrait des parts d’une coopérative qui une fois dotée d’un capital social et de fonds, pourrait négocier avec les banques, emprunter, investir, etc



Bien entendu, cela ne signifie pas à priori la reprise des contrats de travail du personnel des agences intégrées.



Les licenciements iraient au bout mais les embauches proposées par les mandataires prendraient en compte prioritairement les ex-collaborateurs de ces points de vente.



Idem pour les agences : en fonction des emplacements et du coût des loyers, elles pourraient être déménagées dans la même ville mais avec des loyers “normaux”.



Ce projet permettrait à TUI France de conserver son périmètre de vente. La pierre d’achoppement c’est que cette nouvelle donne irait de paire avec des “coups de canif” conséquents au contrat qui lie actuellement le voyagiste allemand à ses mandataires.



En effet, comme nous le rappelions dernièrement dans notre article, les agences mandataires reversent immédiatement les acomptes clients au siège. En revanche, les commissions ne sont perçues que le 8 de chaque mois,’au moment du départ des clients.



Avec les bouleversements en cours, les mandataires voudraient, autant que possible, redevenir un réseau et des agences de voyages comme les autres et disposer des acomptes et des soldes clients dans leurs caisses.



Aujourd’hui fortement touché par la réduction des services au siège qui empêchent notamment un traitement des dossiers convenable (Web notamment), TUI France pourrait lâcher du lest et assouplir sa position sur le nerf de la guerre : la date d’encaissement des acomptes.