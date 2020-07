PSE de TUI France : repreneurs potentiels pour Passion des Iles et les agences intégrées

L’impact potentiel de la suppression de 266 postes dans le réseau d’agences n’est donc pas définitif,



La direction, selon le communiqué, intégrera dans ses critères de sélection des mandataires ou repreneurs qui montrent leur capacité et engagement à reprendre des collaborateurs.



En ce qui concerne Passion des Iles, des acteurs avaient déjà manifesté leur intérêt depuis plusieurs mois et TUI est actuellement en phase de validation de l’intérêt et la qualité de ces offres.



Ce projet est néanmoins moins avancé que celui des agences intégrées.



La décision finale sur l’avenir de cette activité sera prise dans les prochaines semaines.



La collaboration avec les réseaux Tiers va être développée en concentrant l’approche commerciale sur les agences à fort potentiel de développement de vente de l’offre TUI et celles dont les chiffres d’affaires sont les plus importants.