TUI France : départ de Philippe Caperan, directeur du réseau Franchise (Mandataire & Enseigne)

On le retrouve ensuite à la Réunion où il est nommé Directeur régional en 1999.



Il y managera et gérera des centres de profits et mettra en place le suivi de la communication, de la stratégie et du marketing du Groupe.



De retour en Métropole en 2004, il assumera la responsabilité de la direction du Réseau Franchise (Mandataires) de TUI France, avant de s'adjoindre aussi la Location-gérance, nouvelle branche développée par le Groupe.



Selon nos informations, Philippe Caperan va prendre une retraite bien méritée, après une longue carrière chez NF puis chez TUI France.