TUI France : inquiets, les mandataires ruent dans les brancards

L’accord avec Worldia annoncé l’été dernier, patine.i



“Nous sommes fatigués par les complications inutiles et les tarifs qui ne sont pas compétitifs.



Nous nous tournons donc vers les TO capables de traiter la totalité de notre demande. Pourquoi ne pas améliorer un accord avec Kuoni ou Austral Lagons ou Exotismes ?” , interroge-t-elle.



Suit la question qui fâche : “Nous demandons expressément de pouvoir effectuer des reports de dossiers TUI sur des producteurs répertoriés sans devoir passer par une autorisation, compte tenu du manque d’offres et de la quasi impossibilité d’obtenir des réponses immédiates…”



TUI France empêtrée dans la gestion des licenciements et la crise sanitaire, semble désormais dépassée par les événements. Et les mandataires peinent à répondre aux questions des clients, désemparés par la fermeture de leur agence et qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent réserver en ligne sur le site du TO, alors même qu’ils ont face à eux des conseillers en chair et en os…



De quoi se poser des questions sur la résilience du voyagiste et sa pérennité sur le sol français dans les mois et les années à venir ?