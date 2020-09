Early booking : Visiteurs offre l'assurance multirisque

Pour inciter les réservations anticipées, Visiteurs offre l’assurance multirisque dans le cadre de la réduction ‘ Réservez-tôt ’.



Ainsi, les 200 premiers inscrits bénéficieront du contrat le plus complet, d’une valeur de 135 € par personne. L’offre est valable à partir du 1er octobre 2020, sur l’ensemble de la production 2021.



Cette assurance, proposée par Présence Assistance, s’est adaptée à la crise de la Covid-19 et inclut désormais les garanties « pandémie et épidémie ».



« L’objectif est de permettre aux agences d’avoir un argument fort en appelant leurs clients avec une information positive. Ces derniers ont globalement du mal à se projeter, il faut trouver des leviers pour leur donner envie ».