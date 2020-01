East West Travel : 4 nouvelles brochures pour 3 continents

Elles arrivent un peu trop tard pour être au pied du sapin, mais parfaitement pour inaugurer cette nouvelle année et décennie qui s'offre à nous, les nouvelles brochures d'East West Travel sont sorties.



Ce n'est pas un, mais 4 catalogues couvrant 3 continents que les agents de voyages vont recevoir.



Le spécialiste du voyage sur-mesure présente ses brochures selon les destinations et donc ses propres marques "maison".



Ainsi, Jetset Voyages présentent l'Amérique du Nord, AlmaLatina le sud du continent, AustralieTours est le spécialiste de l'Océanie et pour finir AsieInfiny couvre toute l'Asie.