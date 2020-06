IPW : Jetset Voyages reçoit le prix "One of the World’s Top Buyers"

Pour la 8ème année consécutive Jetset Voyages a été distingué par l’US Travel Association et Brand USA comme « One of the World’s Top Buyers ».



Cette distinction est généralement remise au cours d’une cérémonie pendant IPW. Malgré l’annulation du salon cette année, les instances touristiques américaines ont tenu à maintenir cette remise des « awards ».



Le voyagiste est le seul tour-opérateur français à avoir reçu un prix.