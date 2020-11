Egypte : "Je suis excédée d'entendre les Français se plaindre du chômage partiel !"

TourMaG.com - Quand vous voyez les Français se plaindre et réclamer de l'argent, après les milliards déversés par l'exécutif, quelle est votre réaction ?



Gersende Meunier : Je suis excédée d'entendre en France les gens se plaindre d'être au chômage partiel, alors qu'ils peuvent garder leur toit au-dessus de leur tête.



Nous sommes bien logés en France, le gouvernement est très présent. Il faut penser aux autres. Dans un sens j'ai envie de dire : arrêtez de vous plaindre.



Je ne dis pas que la situation est rose en France, loin de là. C'est dur de voir des commerces fermer, des entreprises péricliter, mais il n'y a pas que vous.



Il y a des personnes qui ont créé des sociétés à l'étranger pour vous recevoir, vous distraire et vous permettre de passer des vacances qui meurent à petit feu. Et personne ne s'occupe ou ne parle de nous.



J'en veux aux médias français de ne pas regarder ce qu'il se passe ailleurs.



TourMaG.com - Avez-vous encore des contacts avec les tour-opérateurs et agences de voyages françaises ?



Gersende Meunier : Oui, le lien n'a pas été rompu.



Ce n'est pas facile pour eux non plus, nous avons l'impression que tout s'écroule. Les commerciaux sont en télétravail, les équipes au chômage partiel et tous les voyages sont reportés.



Malheureusement si vous prenez un vol Air France, vous arrivez au Caire et vous devez ensuite attendre 6h avant votre correspondance, sauf qu'il faut repasser un test PCR à cause de l'attente.



Les vols Egypt Air coûtent plus de 600 euros, quand les trajets avec Turkish Airlines mettent plus de 18h.



TourMaG.com - Comment voyez-vous l'avenir alors que ce 2e confinement s'annonce peut-être plus long que le premier ?



Gersende Meunier : J'ai envisagé deux possibilités : d'une part tenir le plus possible jusqu'à ce que la trésorerie soit entièrement consommée, d'autre part réinjecter de l'argent pour la faire tenir, suite à un appel massif de nos clients.



Je croise les doigts pour tenir au moins jusqu'en avril 2021. D'après mon prévisionnel qui prévoit aucune rentrée de chiffre d'affaires, ce doit être bon.



D'après les informations que nous avons, après l'ouverture des vacances de décembre, la France repassera en confinement light.



Cela pourrait durer assez longtemps, donc pénaliser durablement notre activité.