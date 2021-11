Elections APST, Alix Philipon : "Il nous reste encore à faire pour construire l’APST du futur"

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?



Alix Philipon : Il nous reste encore à faire pour construire l’APST du futur. Une réforme des statuts est en préparation qui sera bientôt soumise au vote des adhérents.



L’année 2022 sera une année de transition durant laquelle cette réforme se déploiera tant dans notre gouvernance que dans notre gestion du risque et de la garantie.



C’est pour mener cette réforme à son terme, pour laisser à mon successeur une base solide sur laquelle pérenniser l’APST du futur que je me représente au poste d’administrateur de l’APST.



Je souhaite poursuivre le travail engagé pour sortir notre association de cette période de turbulences à laquelle elle fait face depuis deux ans, ma volonté est de la mener à bon port.



TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à cœur et que vous voulez faire aboutir ?



Alix Philipon : Aujourd’hui, l’APST est à la croisée des chemins. Elle doit continuer à se réformer pour assumer pleinement son rôle dans les années à venir.



La première étape, et la plus importante, est la réforme des statuts qui permettra de moderniser la gouvernance de l’APST et de la rapprocher des meilleures pratiques, de la professionnaliser.



La seconde étape de cette modernisation indispensable c’est la gestion de nos adhésions : cotisations, contre-garanties, renouvellements et radiations.



L’APST doit, et devra de plus en plus, se comporter comme un assureur, tout en gardant son esprit associatif et solidaire. Les deux ne sont pas incompatibles, loin de là, et nos efforts commencent à porter leurs fruits.



Enfin, l’APST doit aussi moderniser sa relation avec ses adhérents qui sont sa seule richesse. De gros efforts doivent être mis sur le service, la qualité de la relation et la communication. Nous avons déjà progressé, il faut encore faire mieux.