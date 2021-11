Elections APST, Bertrand Billerey : "Il faut impérativement finir la refonte des statuts..."

TourMaG.com - Quels sont les chantiers que vous aimeriez poursuivre et/ou ouvrir ?



Bertrand Billerey : Il faut impérativement finir la refonte des statuts, en corrélation avec nos ministères de tutelle, afin de pérenniser l’APST et de facto notre profession.



TourMaG.com - Concrètement quels sont les dossiers qui vous tiennent à cœur et que vous voulez faire aboutir ?



Bertrand Billerey : Les 3 dossiers qui me tiennent le plus à cœur sont l’accès à la profession pour les nouveaux entrepreneurs, la formation et la lutte active contre le commerce illégal afin que tous les opérateurs disposent des mêmes droits et des mêmes devoirs.