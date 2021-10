Emilie Dumont prend le poste de directrice générale de MisterFly

Emilie Dumont a rejoint le groupe en 2019, en tant que directrice administrative et financière avant d’être promue Directrice Générale Adjointe en 2020.



C’est donc désormais un trio qui pilote aux destinées du spécialiste de la distribution de voyages auprès des acteurs du tourisme.



Emilie Dumont apporte une expérience de près de 20 ans en finance et en accompagnement du changement en entreprise. Diplômée d’HEC, spécialité stratégie et finance d’entreprise, Emilie Dumont a démarré sa carrière dans le conseil et en banque d’affaires.