En 2022, le Grand Ouest de la France est à l’honneur

Qu’on se le dise, la France est belle et profite aujourd’hui d’un véritable engouement pour les escapades dépaysantes qu’elle permet deParce que les restrictions de déplacements ont fait prendre conscience de, les français bougent et sont en quête de découvertes qui font du bien.A l’échelle des recettes européennes, notre pays a conservé en 2021, devant l’Espagne et Italie, et par ce statut renforce l’idée que pour 2022, elle peut poursuivre en ce sens De la Corse aux Hauts de France, de l’Alsace à la Bretagne, et sur tous les sentiers de sa côte, La France regorge assurément de pépites qui réveillent les envies de voyages et comme le sud de la France ou la montagne, le Grand Ouest a trouvé son public français.: les, tel Funbreizh tirent aujourd’hui leur épingle du jeu en produisant des voyages différenciants.