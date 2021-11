Jean-Vincent Petit (Funbreizh) : "La destination France est en train de s’ancrer"

Actuellement, deux personnes de l’équipe sont dédiées à la plateforme. Nous avons désormais une couverture nationale. Plus de 450 agences de voyages françaises, réparties sur toute la France, ont rejoint le projet Ty-Win.Pour rappel, Ty-Win est un réservoir d’offres expérientielles qui propose le meilleur de chaque région de France, en s’appuyant sur les experts du territoire, à savoir les agences réceptives. Cette technologie à 360° s’adresse aux agents de voyages, aux agences réceptives et hôteliers.Toutes les semaines, nous organisons des webinaires de présentation de la technologie Ty-Win aux agences de voyages et avons de nouvelles demandes.Un peu plus de 900 hôteliers et prestataires sont en cours de déploiement sur le site. Nous sommes en discussion avec une centaine d’agences, groupement d’agences ou tour-opérateurs.Aujourd’hui, une cinquantaine d’agences réceptives sont utilisatrices ou se préparent à rejoindre Ty-Win, dont plus de la moitié est issue de France DMC Alliance. C’est très important pour nous, car c’est l’association qui fait la promotion de notre métier.Les crises sont à l’origine de remises en cause et d’initiatives.Nous avons créé Ty-Win en réponse à celle du covid-19. Si l’on ne voulait pas qu’elle nous détruise, il fallait qu’elle devienne une opportunité. Nous ne sommes pas un agrégateur, nous avons inventé quelque chose de nouveau, un écosystème, qui permet aux réceptifs d’exister et de les rendre visibles sur le marché domestique.Ne restera que les moins opportunistes et ceux qui ont une stratégie sur le long terme.