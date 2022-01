En janvier, la technologie Ty-Win se met à nu

En 2021, vous en aviez entendu parler : dans la presse, surou B Smart TV, las’était déjà faite remarquée par les professionnels de l’information.Dans le monde du tourisme, ce sont lesqui ont été les premiers à être séduits par ses possibilités et notamment le groupe The Originals, Human Hotels & Resorts . Très vite ils se sont rendus compte qu’ils pouvaient d’une part, grâce à Ty-Win,de séjours sous forme deet d’autre part, les rendre visibles sur leurs propres sites internet.Avec Ty-Win, ces séjours clé en main sont rendus possibles par le travail des réceptifs français , experts de leur territoire et utilisateurs de la technologie. Ceux de la France DMCA l’ont bien compris et depuis plus d’un an en bénéficient pour faciliter la mise en marché de leurs savoir-faire.Quant aux, à l’autre bout de la chaîne touristique, elles aussi disposent d’un espace personnel pour distribuer efficacement les nouvelles envies de voyages français.donc une cinquantaine d’agences réceptives qui prévoient de produire des offres, environ 950 hôteliers et prestataires en cours de déploiement et une centaine de dossiers en cours.