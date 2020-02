Entreprises du Voyage : le président sera élu le 22 avril 2020

C'est une année d'élections pour les Entreprises du Voyage (EDV).



Tous les 3 ans, le syndicat renouvelle son conseil d'administration et potentiellement son président à l'issue de l'Assemblée générale annuelle. En 2020, elle aura lieu le 22 avril prochain.



La représentation au sein de ce conseil d'administration est double avec une représentation régionale (9 régions dont 7 métropolitaines et 2 ultra-marines) et une représentation par métier (Voyage en France, Tour-opérateurs, Distributeurs et Assembleurs de voyages, Voyage d’affaires, Organisateurs de voyages de groupes, Organisateurs de séminaires, congrès, incentives, foires et salons et Voyages de jeunes).



"Pour les régions, l'appel à candidatures des administrateurs a été lancé et bouclé. Désormais, chaque région va organiser une réunion dans le but d'élire son président. Ces réunions s'étaleront jusqu'à la fin du mois de février 2020", explique Valérie Boned, secrétaire générale des EDV.



Le conseil des régions sera ainsi composé des présidents de chaque région. Ces derniers éliront le président des présidents de régions ainsi que deux autres présidents de région qui obtiendront leur ticket pour siéger au conseil d'administration des EDV.