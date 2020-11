Envie d’air pur cet hiver ? Les Alpes françaises vous offrent ressourcement et bien-être

LA MONTAGNE POUR LES FAMILLES

Les familles ont toujours été au cœur des préoccupations des destinations de montagne, les clubs enfants, garderies, les activités hors neige sont proposées en stations. Le label Famille Plus Montagne, avec plus de 40 stations labélisées en région Auvergne-Rhône-Alpes, apporte des garanties aux familles dans la réussite de leur séjour.



Pour les non skieurs, les stations ont développé de nombreux équipements et services. Chaque station possède de multiples spas, et espaces bien-être, bars-lounge, garderies, restaurants et services et proposent des animations, spectacles.