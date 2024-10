Envol Espace célèbre 40 ans de voyages scolaires 🔑

Nous sommes un des leaders du voyage scolaire en France. Depuis la crise sanitaire, nous organisons autour de 900 voyages par an, un peu moins que le volume post covid La destination numéro 1 de nos voyages reste la France, suivie de la Grande-Bretagne, Espagne, Italie, Allemagne. Les voyages au Benelux fonctionnent également bien. Nous proposons également des séjours en Espagne, Italie, Portugal, Costa Rica et plus récemment au Mexique.Nos cibles de clientèle sont les collèges et lycées et dans une moindre mesure les primaires et l'enseignement supérieur.Nous avons des programmes classiques de découverte pour une première fois d’un pays, ainsi que des programmes thématiques : l'histoire, l'agriculture, l'horticulture, le sport, la gastronomie…L’agence compte aujourd'hui 23 salariés.Notre chiffre d’affaires est d’environ 13 millions d’euros pour l'année scolaire qui vient de s'achever.L’agence a été créée par Françoise Taillard, enseignante, qui a souhaité aider ses collègues enseignants à monter des voyages en toute sécurité.Au départ, les voyages étaient vendus aux établissements scolaires normands. Et puis, au fur et à mesure, l’activité s’est développée à travers la France. Aujourd’hui encore, nous sommes implantés en Normandie.Depuis 2013, Envol Espace fait partie du groupe CEI, dont une branche est dédiée aux voyages de séjour linguistique et de colonies, en France et à l'étranger et qui organise également des années scolaires à l'étranger.Nous fêterons nos 40 ans jeudi 17 octobre, avec nos clients, des enseignants principalement du Calvados, mais aussi des partenaires.