Escapades dans les Vosges du Sud Entre découvertes patrimoniales, gustatives et savoir-faire ancestraux.

On la connait volontiers pour sa nature...mais la destination Vosges du Sud est bien plus que cela ! Elle regorge de patrimoines culturels et de savoir-faire ancestraux.

A commencer par l'&cclésia à Luxeuil-Les-Bains, nouveauté 2021 qui présente, en plein cœur de cette ville thermale, un site funéraire unique au monde avec 150 sarcophages. Puis la Citadelle et le Lion de Belfort, élus ensemble « monument préféré des Français » en 2020, qui veille sur la ville fortifiée…Plus spirituel mais néanmoins prouesse architecturale, un zoom sur la Colline Notre-Dame du Haut à Ronchamp, œuvre majeure et audacieuse de Le Corbusier. Mais encore, un saut dans l’Histoire, celle de l’esclavagisme, au travers de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme qui s’inscrit dans l’itinéraire de la Route des Abolitions.



A ces trésors d’architecture s’ajoutent les savoir-faire ancestraux, transmis de générations en générations…la Verrerie de la Rochère, la distillation du Kirsch de Fougerolles, la production du Munster …et la fameuse tarte aux myrtilles qui accompagne desserts et goûters dans les meilleures auberges des Vosges du sud.



Escapade à Luxeuil-Les-Bains et découverte de l'&cclésia Luxeuil-les-Bains, il suffit de lever les yeux pour admirer le patrimoine architectural de cette cité thermale. 17 sites classés monuments historiques, témoins de ce riche héritage, se dressent fièrement le long du sentier du patrimoine. Une concentration exceptionnelle pour cette petite ville.



Des fouilles ont révélé des vestiges archéologiques. Ceux-ci sont conservés et mis en scène dans un bâtiment contemporain ; bienvenus à l’&cclésia : le bâtiment ouvre sur les vestiges archéologiques de la place Saint-Martin et se veut également l’étendard de l’ensemble du patrimoine de cette station thermale, riche de plus de 2 000 ans d’histoire. Les 17 sites classés monuments historiques de Luxeuil-Les-Bains se découvrent par le biais du sentier du patrimoine matérialisé au sol par des soleils dorés : la tour des Échevins, la Basilique et son cloître, l’Abbaye , les thermes… 1H30 de déambulation à l’aide d’un plan à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger.



L’Office de Tourisme propose également de nombreuses visites guidées, notamment thématiques telles que Luxeuil au fil du temps, Luxeuil industrielle, Luxeuil et l’archéologie.



Evasion à Belfort



Élu le monument préféré des français en 2020 avec la Citadelle , il trône fièrement sur la ville depuis 140 ans ; réalisé par le sculpteur Bartholdi, père de la statue de la liberté, il est le symbole de la résistance des belfortains contre les armées prussiennes ; aujourd’hui il est le gardien de la ville ! Le félin en question est adossé à la Citadelle de Belfort, réputée imprenable ; elle dévoile encore, à ce jour, un grand souterrain qui pouvait abriter jusqu’à 1000 hommes dans les grandes batailles ! La terrasse panoramique offre une vue à 360° sur l'ensemble de la ville, des fortifications et sur les sommets des Vosges.

Izi.travel propose une découverte de Belfort et alentours avec des audios multilingues enregistrés pour une totale immersion dans la cité du lion.



Belfort est également riche de musées : musée de l’Histoire, musée des Beaux-Arts -Tour 41 et le musée d’Art Moderne « Donation Jardot » . Mention particulière pour ce musée qui rassemble les plus belles œuvres des artistes qui ont marqué la première moitié du XXe siècle.

Entre cubisme et surréalisme, le musée présente des toiles et sculptures d’André Beaudin, Georges Braque, Marc Chagall, Juan Gris, Otto Guttfreund, Eugène de Kermadec, Élie Lascaux, Henri Laurens, Fernand Léger, Le Corbusier, André Masson, Pablo Picasso… œuvres collectionnées pendant 40 ans par Maurice Jardot, à tour de rôle historien de l’art, conservateur général du patrimoine, puis directeur artistique d’une des plus prestigieuses galeries d’art moderne de Paris.



Belfort Chocolaté



A l’effigie des sites, monuments ou encore festivals de la ville, ces chocolats sont de véritables ambassadeurs.



A vos papilles.



A deux pas de Belfort, Giromagny vaut le détour Izi.travel propose une découverte audio de Giromagny en 15 points, de la maison Mazarin, en passant par le lavoir, la fontaine du Hautot et le temple Saint-Luc.



A deux pas, le Fort Dorsner, qui constitue l’extrémité sud du réseau défensif de la Haute-Moselle reliant les camps retranchés de Belfort et d’Épinal, se visite. Il était chargé de contrôler l’important carrefour de Giromagny sur la route qui va du Ballon d’Alsace à Belfort.



Prendre de la hauteur à Ronchamp



Construite en 1955 avec audace, elle est l’une des œuvres majeures de Le Corbusier. Dans les années 1970, c’est l’architecte Jean Prouvé qui réalise un campanile puis, plus, récemment, en 2011, Renzo Piano aménage le Couvent des Clarisse. Ainsi est né l’ensemble architectural harmonieux composé du monastère Sainte-Claire, de la Porterie, du campanile et de la chapelle Notre-Dame du Haut.



Cette dernière est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 2016.



Un peu d'histoire... à la maison de la négritude et des droits de l'homme Champagney.



Ce musée rend hommage aux habitants de Champagney, les Champagnerots qui, le 19 mars 1789, réclamèrent au roi de France, l'abolition de l'esclavage des Noirs par l'intermédiaire de leur cahier de doléances. Ce lieu de mémoire dévoile la reproduction d’un navire négrier, la maquette d'une plantation de cannes à sucre et des objets africains et haïtiens illustrant les valeurs de civilisation du monde noir.



La Maison de la Négritude fait partie du réseau " Route des Abolitions de l'esclavage ".



Festivals



● Musique et Mémoire, du 16 juillet au 1er août



Au cœur du plateau des Mille Etangs, dans les Vosges du Sud a lieu chaque année le festival « Musique et Mémoire ». Evènement de la scène baroque, sa programmation est répartie dans des sites culturels et patrimoniaux remarquables tels que la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp, la Basilique Saint Pierre de Luxeuil-les-Bains, l’Eglise prieurale de Marast ou encore l’Ecomusée du Pays de la Cerise à Fougerolles. Le festival Musique et Mémoire s’impose aujourd’hui comme un événement de référence dans le paysage culturel.



Le Festival international de musique universitaire (FIMU) est un festival gratuit se déroulant chaque année dans la Belfort pendant le week-end de la pentecôte ; cette année il aura exceptionnellement lieu du 9 au 12 septembre ; 800 musiciens issus de 80 groupes de musiques de tous styles et représentants 25 pays vont animer les rues de la vieille ville de Belfort. Cette édition met à l’honneur deux invités : Le Brésil et l’Amérique Latine.



Les savoir-faire dans tous leurs états



Depuis 1475 les maitres-verriers de la Verrerie de la Rochère sont incontestablement les maitres des arts de la table. Le verre pressé et le cristallin soufflé-bouche font partie des principaux savoir-faire acquis au cours des générations et permettent ainsi de proposer différents types de verres.

La spécificité de la Verrerie tient aussi au design inspiré de l’art de vivre français ; les produits se veulent intemporels, allient le style et la résistance, sont uniques et certaines réalisations sont devenues emblématiques comme le verre Abeille. La Verrerie fabrique également la tuile de verre utilisée en architecture.



Fière détentrice d’un savoir-faire ancestral, La Verrerie La Rochère met à point d’honneur à le faire découvrir lors de la visite des ateliers, à la rencontre des maitres-verriers. Une scénographie vivante et soignée retrace également l’épopée de la Verrerie.



Cerise de Fougerolles et Kirsch



L'Ecomusée du Pays de la Cerise retrace, à travers ses bâtiments et ses collections, l'histoire, les techniques de la distillation et de la culture du cerisier du pays de Fougerolles.



Celui-ci témoigne de 150 années de distillation, de vente et de savoir-faire de la cerise. La visite débute devant l’imposante maison de maître et guide le public à la rencontre de ces familles qui ont appris à maîtriser la surprenante alchimie de la transformation du fruit fermenté en un liquide cristallin : le kirsch.



De la récolte à la mise en bouteille, des alambics au grenier, le visiteur découvre tous les secrets de la transformation de la cerise en eau-de-vie.



Des distillateurs perdurent la tradition et subliment ce petit fruit dans le Kirsch de Fougerolles AOC : Distilleries Emilie Coulin à Fougerolles- Saint-Valbert, s Lemercier Frères, Paul Devoille ou encore Peureux, concepteur des Griottines®.

Velleminfroy, une eau vertueuse 1859 sous le règne de Napoléon III.



Tout est réuni pour faire de Velleminfroy une eau d’exception : calcique et magnésienne, elle est riche en minéraux, pure avec zéro nitrate* et présente un pH parfait ! Elle facilite également la digestion et convient aussi à un régime pauvre en sodium. Elle est la seule eau minérale à réunir toutes ces qualités !



Le musée retrace la fabuleuse histoire de la source de Velleminfroy. Il permet aussi de s’immerger dans l’univers du thermalisme au début du 20ème siècle grâce à de nombreux objets anciens et des photos d’époque. Visite de la Source possible à partir de 10 personnes.



Pépites gustatives



C'est qu'il a failli disparaître, le jambon cru de Luxeuil ! Heureusement, grâce à l'amour des bons produits et le savoir-faire des producteurs, il revient, et il n'a pas fini de faire parler de lui !



Le jambon cru de Luxeuil, reconnu pour son goût et ses qualités, aurait des origines remontant aux salaisons fumées et techniques des Séquanes, peuple gaulois de Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, l'Association "Les artisans du Jambon de Luxeuil" rassemble des éleveurs de porcs, des bouchers-charcutiers transformateurs et des institutions dans le but de relancer la production et la valorisation de ce bon produit.



Cette production répond à un cahier des charges strictes afin de préserver la qualité du produit.



Tarte aux myrtilles et Trésor des Ballons des Vosges Fruit emblématique du Massif des Vosges, les myrtilles font l’objet de tartes qui peuvent être dégustées dans les fermes-auberges du Ballon d’Alsace (de Charmoye, du ballon d’Alsace).



Une fête à Belfahy leur est même dédiée. En 2015, le Parc Naturel Régional du Ballon des Vosges décide de faire créer par une école, un gâteau emblématique du sud du Massif Vosgien : Le Trésor des Vosges ; ce financier à la myrtille a de multiples vocation ; avant tout celle d’être gustativement délicieuse, que l’on puisse le partager lors d’une randonnée mais aussi promotionnelle en le ramenant de ses vacances dans les Vosges du Sud pour l’offrir à ses voisins, sa famille…



Le Munster Fromage de caractère au lait de vache, Le munster est Le fromage de référence des Vosges du Sud ; en appellation d'origine contrôlée (AOC), on le trouve dans les la plupart des fromageries des Vosges du Sud telles que la Ferme du Génival à Bessoncourt, l’EARL des Prairas à Lepuix-Neuf, l’EARL Seidel à Grosmagny ou encore la fromagerie GAEC Menigoz à Saint-Bresson.

