Espagne : Baleària rouvre la ligne Mostaganem-Valencia

Depuis l’ouverture de cette route à l’été 2016, la compagnie espagnole Baleària a transporté environ 500 000 passagers jusqu’en mars 2020



La ligne sera de nouveau effectuée par le ferry Dénia Ciutat Creativa, un navire ayant une capacité de plus de 399 personnes et 430 véhicules.



Le ferry offrira un service de la plus grande ponctualité, fiabilité et confort pour les clients, avec un vaste salon de fauteuils, des cabines équipées de placards, salle de bain et climatisation, aménagées pour les passagers à mobilité réduite et pet friendly, un restaurant self-service et à la carte proposant des aliments halal certifiés, une zone de prière, des espaces de loisirs, des niches de réconfort pour les animaux de compagnie et un service de wifi, entre autres choses.