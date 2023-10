Espagne : J-8 avant le salon PURE Spain le programme complet de l’événement

Le salon Pure Spain, dédié aux secteurs loisir, MICE, luxe et business travel se tiendra le 19 octobre 2023 au Pavillon Dauphine. Cette expérience espagnole commencera à Paris et se terminera en Espagne.

Des transporteurs tels que des compagnies aériennes et ferroviaires, ainsi que d'autres prestataires locaux feront aussi le déplacement. Pure Spain met en avant l'offre MICE et Loisir espagnole à travers deux espaces distincts. Cet événement réunit plus de 100 exposants venant de diverses villes et régions d' Espagne. Les rencontres B2B rassembleront un large éventail de professionnels, y compris des réceptifs, des offices de tourisme, des "Convention Bureaus" régionaux, des hôtels allant de 4 à 5 étoiles, des chaînes hôtelières, des centres de congrès, ainsi que des sites de visites comme des domaines, châteaux et musées.Des transporteurs tels que des compagnies aériennes et ferroviaires, ainsi que d'autres prestataires locaux feront aussi le déplacement.

Les rdv à ne pas manquer MAJORQUE (petit déjeuner)

9h15-10h15

Directrice de Tourisme pour la demande touristique et l´accueil. Consell de Majorque

Mme. Susanna Sciacovelli

Responsable de promotion internationale

Mme. Patricia Mandado



SALOU (petit déjeuner)

10h45-11h45

Managing Director Salou Tourism Board

M. Marc Espasa



REGION DE VALENCE

12h-13h

Service de Promotion Tourisme de la Région de Valence

Mme. Adriana Valcárcel



CONSELL DE IBIZA

14h-15h

Tourist Promotion Coordinator. Consell de Ibiza

Mme. Carmen Sánchez Lapuente



La soirée Pure Spain C'est à 19h00 que la soirée événementielle se tiendra. Un transfert en bus sera organisé depuis le Salon Pure Spain.

L'accès est réservé aux visiteurs du Salon Pure Spain munis d'un badge, et de l’invitation fournie au Salon (carte d’identité).



La soirée proposera: cocktail dînatoire, spectacle, animation musicale et bien d'autres surprises…

ABBA HOTELS

ABIES TRAVEL

ANDALUCIA - ANDALUCIAN TOURIST BOARD

ALOJAMIENTOS PEREZ JIMENEZ SA

ARTIEM HOTELS

BILBAO CONVENTION BUREAU

BINTER

BLESS HOTEL MADRID

CASA BATLLO

CASTILLA-LA MANCHA TURISMO

CATALUNYA CONVENTION BUREAU

CONHOSTUR

CORDOBA - PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

CORDOBA TURISMO

COSTA CÁLIDA - REGIÓN DE MURCIA

COSTA DEL SOL TOURIST BOARD / CONVENTION BUREAU

DERBY HOTELS COLLECTION

DESTINATION TOURISTIC SERVICES

DOUBLETREE BY HILTON LA TORRE GOLF & SPA RESORT

DUNAS HOTELS & RESORTS

EUROSTARS HOTEL COMPANY

EVENIA HOTELS

EXTREMADURA TOURIST BOARD

FONTECRUZ SERVICIOS

FUNDACIÓ FOMENT DEL TURISME DE MENORCA

GALICIA CONVENTION BUREAU

GPI DMC SPAIN

GRANADA TOURIST BOARD

GRAND HYATT LA MANGA CLUB GOLF & SPA

H10 HOTELS

HACIENDA LA SOLEDAD

HARD ROCK HOTEL MARBELLA

HARD ROCK HOTEL TENERIFE

HOSBEC

HOSTETUR

HOTEL BOTÁNICO / THE ORIENTAL SPA GARDEN

HOTEL MON SANT BENET

HOTEL SECRETS MALLORCA VILLAMI RESORTS & SPA

HOTEL THB BENALMÁDENA

HOTELES CENTER GRANADA

HOTELS 2MEET

HOTELS CMC

IBIZA CONVENTION BUREAU

IBIZA TOURISME

INSOTEL HOTEL GROUP - ÎLES BALÉARES

INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGION DE MURCIA

INTRODUCING CASTELLON

L AZURE HOTEL 4 STARS

LA QUINTA MENORCA BY PORTBLUE BOUTIQUE

LANZAROTE CONVENTION BUREAU - TURISMO LANZAROTE

LAS SETAS DE SEVILLA

LLORET CONVENTION BUREAU

MALAGA CONVENTION BUREAU

MALLORCA CONVENTION BUREAU

MALLORCA TURISME

MEET IN PAMPELUNE

MELIA HOTELS INTERNATIONAL

MENORCA ISLAND

MICE CASTILLA Y LEON

MTS GLOBE INCOMING

MUNDO HISPANICO

MYWAY HOTELS & RESORTS

NIS NORTH INCOMING SERVICE DMC

OD HOTELS

OLIVA NOVA GOLF HOTEL

ONA HACIENDA DEL ALAMO GOLF & SPA RESORT

PALAU DE LES ARTS

PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA

PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA

PATRONATO DE TURISMO SALOU

PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CADIZ

PROVINCIAL HOTELS &SPA; TOURIST ACCOMMODATION OF ALICANTE (APHA)

PUY DU FOU ESPAÑA

QUICKSAIL

RED DE CIUDADES AVE

RENFE-SPANISH NATIONAL RAILWAYS

ROBLES RESTAURANTS

SAN SEBASTIÁN TURISMO

SERCOTEL

SEVILLA CITY OFFICE

SEVILLA CONVENTION BUREAU

SEVILLA PROVINCIA TURISMO

SILKEN HOTELES

SPAIN CONVENTION BUREAU (FEMP)

STIL HOTELS & RESORTS

TEATRO FLAMENCO MADRID

TECNICA INCENTIVES & INCOMING

TENERIFE CONVENTION BUREAU

TENERIFE TURISMO

THE PALM EXPERIENCE HOTELS

TRANSVIA BUSINESS VALENCIA

TRAVELAB SPAIN

TRS HOTEL IBIZA

TURISMO DE GRAN CANARIA

VALENCIA CONVENTION BUREAU

VALENCIA PREMIUM

VALLADOLID OFICINA DE CONGRESOS

VIBRA HOTELS

VILLA LUISA SEVILLA

VUELING

ZAMORA CONVENTION BUREAU

ZARAGOZA CONVENTION BUREAU

