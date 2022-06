Etats-Unis : Costa Croisières repositionne les Costa Venezia et Firenze

" Nous sommes ravis de voir ces navires emblématiques de Costa faire leurs débuts aux États-Unis sous la direction et l'exploitation de notre « marque soeur ». Costa propose de magnifiques navires au design italien et de son côté, Carnival offrira du fun à l'italienne.



Le redémarrage des opérations en Asie est lent, tandis que redémarrage des croisières aux États-Unis est fort, nous avons donc décidé de saisir cette opportunité pour permettre aux nombreux clients nord-américains d'apprécier les caractéristiques uniques de nos navires, en créant des synergies au sein de ce marché clé ", a déclaré Mario Zanetti, directeur général de Costa Croisières.



La compagnie Costa Croisières indique qu'elle informe " ses partenaires commerciaux et ses passagers de ces changements et communiquera sous peu quels navires remplaceront le Costa Venezia et le Costa Firenze sur leurs itinéraires prévus qui restent confirmés, y compris le nouvel itinéraire exclusif en Turquie au départ d'Istanbul. "