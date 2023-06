Eté 2023 : les clients de Fram ont anticipé leurs réservations

Les clients de Fram ont privilégié la formule "all inclusive", précise le TO, qui note une croissance de +8% cette année de ses offres combinant les vols, les transferts, l’hôtel, les animations, et l’intégralité des frais de bouche.



" Cette formule est largement plébiscitée par les familles qui recherchent à mieux maitriser le budget vacances tout en profitant du temps passé ensemble ", ajoute Fram.



Mais ce n'est pas la seule bonne surprise pour le voyagiste qui enregistre également une hausse de +23% des réservations de circuits (pour des départs cet été ou plus tard dans la saison).



Enfin, il observe une tendance de fond avec une demande croissante de circuits au plus proche de la nature (succès des circuits au Costa Rica) et des destinations fraicheur (succès des autotours en Islande ou encore au Canada).



Autre produit nature rencontrant une forte demande : les croisières en catamaran dans les Iles Grenadines, en immersion au plus près de la faune et la flore locale, à bord d’un catamaran éco-conçu avec recyclage des eaux usées et de larges ouvertures permettant une bonne ventilation des intérieurs sans avoir recours à la climatisation.