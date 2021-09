Evénementiel : "Sodexo Live ! c’est l’affirmation d’une nouvelle ambition" Sodexo Live ! est une nouvelle marque du groupe spécialisée dans l'événementiel

L'événementiel retrouve un peu de couleur, après une crise sans fin. Souhaitant profiter de cette reprise, Sodexo vient de lancer une nouvelle marque dédiée au secteur : Sodexo Live !. "Nous avions ce souhait de rassembler nos métiers liés aux sports, à l’événementiel et aux loisirs sous une marque unique et mondiale," a expliqué Nathalie Bellon-Szabo, la directrice générale au niveau mondial de la nouvelle entité.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 24 Septembre 2021





Dans un secteur qui pèse rien moins que 65 milliards d'euros au niveau mondial, la multinationale française entend se payer la part du lion. Après le voyage d'affaires, de partir à la conquête de l'événementiel.



" Sodexo réaffirme son ambition dans les univers du sport, de l’évènementiel et des loisirs et crée la marque mondiale Sodexo Live ! afin de rassembler sous une marque unique, toute l’expertise du Groupe dans ce secteur, " explique le communiqué de presse.



Alors que l'entreprise entend se désengager dans la gestion des lieux en propriété, Sodexo souhaite devenir l'expert mondial de l'organisation des grands événements.



Sodexo Live ! pour partir à la conquête de la clientèle internationale L'enjeu avec la création de Sodexo Live ! est surtout de renforcer sa présence internationale.



Au delà de ses 3 marchés historiques que l’Amérique du Nord, la France et le Royaume-Uni, le groupe entend accélérer sa croissance en Espagne et en Asie.



" Sodexo Live ! c’est l’affirmation d’une nouvelle ambition. Nous avions ce souhait de rassembler nos métiers liés aux sports, à l’événementiel et aux loisirs sous une marque unique et mondiale.



Nous sommes convaincus que ces activités ont un fort potentiel de rebond car nous avons tous plus que jamais besoin de nous retrouver, de nous reconnecter physiquement, " a expliqué Nathalie Bellon-Szabo, la directrice générale de la nouvelle marque.



Au delà des prestations culinaires, Sodexo Live ! propose aussi la commercialisation des sites, gestion du ticketing et création de package d’hospitalité ou encore le merchandising pour les stades ou les lieux culturels.



Via sa nouvelle marque au rayonnement international, le groupe veut s'imposer comme l'un des leaders de l'organisation et la sous-traitance de services dans l'événementiel.

