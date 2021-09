Expensya : intégration dans la plateforme TravelPerk

Expensya, solution de gestion automatisée des dépenses en entreprise, annonce son intégration avec TravelPerk, une plateforme à destination des professionnels de la gestion à la réservation des vols, hôtels, trains et voitures de location.



Cette intégration grâce à une API permet d’offrir " une solution unifiée " permettant " de couvrir toutes les dépenses liées aux voyages d’affaires " indique un communiqué de presse.



Concrètement elle permet de récupérer automatiquement les factures et toutes les prestations de voyage depuis la plateforme TravelPerk et de les intégrer dans l’application Expensya comme des dépenses.



De plus, chaque dépense liée au voyage d’affaires sera disponible en 24h dans l’application Expensya : les collaborateurs pourront ainsi envoyer leurs notes de frais rapidement pour être remboursés et bénéficieront d’une option d’export pour avoir leurs dépenses de voyages avec leurs reçus au format PDF.