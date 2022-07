Explora Journeys : 2 navires fonctionneront au GNL et à l'hydrogène

Explora Journeys a également expliqué que les 2 navires déjà prévus, EXPLORA III et IV, seront désormais alimentés au GNL. Ces 2 navires seront agrandis de 19 mètres pour permettre l'installation d'un nouveau dispositif fonctionnant au GNL.



"Cette modification a permis d’améliorer la diversité des suites en augmentant le nombre d’Ocean Residences, suites aussi spacieuses que luxueuses qui offriront aux hôtes le sentiment d’être véritablement chez eux en mer. "



Pierfrancesco Vago, Président Executif de la division croisière du groupe MSC, a déclaré : « Cette annonce marque une autre étape importante de notre objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici à 2050 dans l’ensemble des opérations de croisière de nos 2 sociétés et constitue une preuve supplémentaire de notre engagement à investir dans les technologies environnementales marines les plus avancées afin de développer des solutions durables pour l’avenir. »



Les 2 navires supplémentaires compris dans ce protocole d’accord portent l’investissement d’Explora Journeys dans sa flotte à plus de 3,5 milliards d’euros, dont 120 millions d’euros supplémentaires pour équiper EXPLORA III et IV de moteurs au GNL, "un changement qui nécessite une interruption temporaire des travaux due aux importantes modifications qui doivent être réalisées sur les 2 navires, dont la mise à flot est désormais prévue en 2026 et 2027. "