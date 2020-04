F. Piot (PAP) avertit les TO : "Ne profitez pas de l'Ordonnance pour augmenter vos prix de façon éhontée !"

Ce dernier constate par ailleurs que sur les voyages sur-mesure, les réceptifs jouent globalement le jeu. "Ils sont transparents sur les frais d’annulation appliqués par leurs prestataires. Ils ont bien compris, à la différence de certains TO, que c’était leur intérêt de jouer le jeu des agences et des clients des agences pour que leur business reparte rapidement."



Idem du côté des centrales hôtelières : "Nous obtenons des annulations sans frais la plupart du temps. C’est généreux de leur part. Elles ont compris où était leur intérêt" .



Ce qui fait dire au patron de Prêt-à-Partir : "il est probable que cette crise cristallise encore davantage les querelles entre distributeurs et producteurs, et que le package, donc les réceptifs et les centrales hôtelières, soient les grands gagnants du marché de demain. Je suis inquiet pour l’avenir des TO. Nous avons besoin des TO. Il ne faut pas que nous apprenions à nous en passer", lance-t-il.



Sans compter, précise-t-il, que "certains voyagistes envoient les factures pour les départs de mars qui n'ont pas été effectués" .



En attendant, le dirigeant ne cache pas l'épuisement de ses équipes : "Faire, défaire, refaire. Nos collaborateurs sont stressés par nos clients, ils n’ont pas toujours de réponse parce que leurs fournisseurs (TO, compagnies, etc.) sont débordés et n’ont pas de réponse à leur apporter. C’est dur et dans cette période étrange, il est essentiel de garder le lien quotidien avec l’entreprise.



Nous y arrivons grâce à notre réseau social d’entreprise Workplace, qui renforce la solidarité du réseau et améliore la circulation de l’information".



Heureusement que la majorité des clients sont compréhensifs. Reste que certains cas sont plus délicats : "Certains sont anxieux, impatients, agressifs. Ce sont ces derniers qui marquent nos esprits et pourrissent nos journées. Nos clients ne comprennent rien au décret, et c’est normal.



Ils ne comprennent pas que leur semaine de vacances passe de 2 500 à 5 000 € et pensent que nous cherchons à les voler. Nous leur expliquons qu’il faut être patients, et que tout va bientôt rentrer dans l’ordre.



Je lance un avertissement solennel aux TO : ne profitez pas du décret pour augmenter vos prix de façon éhontée, nous y perdrions tous.



Et les TO bien plus que nous, distributeurs. Nous avons le client et nous avons l’argent du client. Game over."