FRAM fait paraitre sa brochure pour l'été 2023

A noter que 15 Framissima bénéficient du label Premium. " De qualité supérieure, ils se distinguent par leur localisation privilégiée et centrale, des prestations complètes de la restauration jusqu’aux activités ", précise FRAM dans un communiqué.



Quant aux 44 Clubs Jumbo de la brochure, 8 font leur entrée en 2023 :



- Fuerteventura : Club Jumbo Chatur Costa Caleta 3*

- Grèce : Club Jumbo Eretria Hotel & Spa Resort 4*

- Monténégro : Club Jumbo Vile Oliva 4*

- Portugal : Club Jumbo Vilarosa 3*

- Tunisie - Djerba : Club Jumbo Al Jazira Beach & Spa 3*

- Tunisie - Hammamet : Club Jumbo Dar Khayam 3*

- Tunisie - Djerba : Club Jumbo Djerba Resort 4*

- Zanzibar : Club Jumbo Zanzibar Bay Resort 4*



A côté de l'offre moyen et long-courrier, FRAM diversifie également sa gamme dans les régions françaises, avec plus de 20 possibilités de séjours, circuits et autotours dont certains sous label Framissima, Club Jumbo, FRAM Camping Club, FRAM Résidence Club.



On y trouve notamment 5 Framissima, dont 1 nouveauté en Corse, le Framissima Paese Di Lava 3* ; 3 Clubs Jumbo, dont 1 nouveauté en Languedoc-Roussillon, le Club Jumbo Saint-Pierre-La-Mer 2* ; mais aussi 3 FRAM Camping Club et 4 FRAM Résidence Club.