FRAM : nouvelle collection Circuits & Croisières

Thaïlande 3* - 9 nuits, repas selon programme dès 1175€. A faire : balade en bateau, dégustation de produits locaux et rencontre avec les tribus montagnardes.



Afrique du Sud 3* - 7 nuits, pension complète dès 1499€. A faire : visite de villes et sites naturels, safari et rencontre avec les populations africaine



Andalousie 4* - 7 nuits, repas selon programme dès 1145€. A faire : découverte des villes d'Andalousie comme Séville, Cordoue, Grenade, mais aussi de 6 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.



Costa Rica - 7 nuits, pension complète dès 2149€. A faire : exploration de la jungle, des volcans, des plages paradisiaques, des ponts suspendus.



Cuba – 14 nuits, repas selon programme dès 2405€ avec logement au Framissima Sol Palmeras. A faire : visite de 5 sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, plage.



Sénégal 3* - 7 nuits, pension complète dès 879€. A faire : découvrir les sites du Sénégal par sa diversité de paysages et par sa richesse culturelle.



Mexique 4* - 12 nuits, repas selon programme dès 2149€. A faire : partir sur les traces de la civilisation maya et découvrir les cités, les villes coloniales, les marchés typiques et colorés et les paysages où le cactus est roi



Les villes impériales - 7 nuits, pension complète dès 549€. A faire : découvrir les 4 villes impériales, désignées en tant que capitale à différentes époques des dynasties marocaines : Fès, Marrakech, Rabat et Meknes. (programme incluant la visite de 4 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco)



Ouest Américain - 12 nuits, pension complète dès 2595€. A faire : Grand Canyon, Monument Valley, Bryce Canyon, Sequoia et Yosemite (programme incluant une balade en 4x4 et la visite de 6 parcs)



Sicile 4* - 7 nuits, pension complète dès 965€. A faire : visite sites prestigieux : la côte découpée et bordée d'îles de la mer Tyrrhénienne, l'imposant volcan de l'Etna, les vestiges et les palais gréco-romains.