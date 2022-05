Le Groupe FRAM se tient prêt pour la saison 2022 !

D’autre part, après plus d'un an de travail, entre sessions de recrutement, constitution des équipes, formation et surtout fusion des deux services historiques de FRAM, l’animation et l’hôtellerie, le tout nouveau Service Hôtels Clubs a été présenté lors d’un séminaire.



Cette réunion a rassemblé les Chefs de Centre, qui sont les ambassadeurs de la marque, ainsi que les Responsables d'Animation et les Animateurs qui endossent de leur côté la mission d’offrir une expérience client idéale.



Dans les nouvelles équipes formées, 6 coordinateurs et 2 assistants auront pour mission principale l'optimisation de la qualité et l'encadrement des équipes sur le terrain, et ce tout au long de la saison.