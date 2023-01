FRAM met en lumière sa croisière en catamaran dans les Grenadines

Depuis ce lundi 21 janvier 2023, FRAM s'affiche à la TV, avec un spot spécial dédié à sa nouvelle croisière sur un catamaran dans les Caraïbes.



La campagne est largement diffusée sur TF1, M6 et les chaînes de la TNT (BFM TV, LCI, W9...) en journée et en prime-time, afin de mettre en avant la qualité de son produit : A la découverte des Grenadines (voir vidéo ci-dessus).



Cette croisière est opérée sur un catamaran neuf et exclusif FRAM, type Bali 5.4 de 17 mètres.



Les clients séjournent dans l’une des 6 cabines doubles (12 personnes maximum).



Un équipage professionnel, avec skipper expérimenté et équipier cuisinier, les accompagne pour offrir une expérience optimale de navigation : pension complète à bord, du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8e jour (hors repas optionnels), avec boissons locales incluses au cours des repas (jus de fruits, eau, vin et rhum…).



L'itinéraire passe par la Martinique, Bequia, Mayreau, Tobacco Cays, Saint-Vincent, Sainte-Lucie… et la navigation est ponctuée par des mouillages sur des sites privilégiés de l’archipel des Grenadines.



Cette expérience unique et en exclusivité FRAM est proposée au départ de Paris et Province toute l’année à partir de 1809€ par personne en pension complète avec boissons.