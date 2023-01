Appli mobile TourMaG



Cap sur les îles Grenadines au départ de la Martinique

Avez-vous envie de découvrir autrement les îles Grenadines et ses plages de sable blanc ? Vous pouvez programmer un départ depuis la Martinique.

Rédigé par Mehdi RAMZI le Jeudi 5 Janvier 2023





Sommaire :



Explorer l’archipel des Grenadines en prenant le départ depuis la Martinique



Quelle est la meilleure période pour aller en Martinique ?



Quel est le plus bel endroit de la Martinique ?



Les incontournables



Explorer l’archipel des Grenadines en prenant le départ depuis la Martinique



Une escapade aux îles des Grenadines vous garantit un dépaysement total. Cette destination peut se visiter à la journée depuis la Martinique. Elle se démarque surtout par ses paysages ensoleillés et ses plages idylliques à perte de vue bordées de cocotiers. Mais comment peut-on profiter pleinement de ses vacances dans cet archipel perdu au cœur des Caraïbes ?

Aussi appelée l’, la Martinique fait partie des destinations les plus convoitées des Caraïbes. Ses premiers habitants l’ont nommé ainsi en raison de ses paysages naturellement décorés de petites fleurs de toutes les couleurs. Lors d’une excursion, les visiteurs peuvent les admirer en bord de routes, en altitude ou encore dans une. Il y a des canéficiers à fleurs jaunes, des orchidées sauvages ainsi que des frangipaniers à fleurs de coloris blanc.Mais avant de vous laisser emporter par les vagues vers les Grenadines, vous devez absolument connaître la meilleure période pour partir en Martinique.Pour faire simple, cette destination caribéenne peut se visiter toute l’année. Mais pour y passer des vacances inoubliables, il vaut mieux partir durant la, de décembre à mai. Cela explique que les touristes peuvent être surpris par laau cours de leur séjour. Pendant cette période, généralement de juillet à septembre, les risques de tempêtes tropicales et de pluies demeurent inévitables.

Sans aucun doute, la Martinique regorge plusieurs destinations paradisiaques qui valent vraiment le détour. Outre la visite en croisière de l’archipel des Grenadines, les vacanciers peuvent s’attarder sur la baie de. Cette dernière se découvre principalement en bateau et figure parmi les immanquables le temps d’un voyage en Martinique. Il s’agit d’une merveille que l’on doit visiter à tout prix lors de cette échappée au cœur des Caraïbes. Également appelé la baie des Flamands, ce site fait partie de l’une des plus belles baies de la planète.Afin de varier les plaisirs, une virée auest de mise. Ceci représente le point culminant de la Martinique avec ses 1 397 mètres d’altitude. Cette chaîne volcanique encore active domine l’ensemble du paysage martiniquais. Elle abrite une forêtpermettant de s’évader autrement. En effet, cet endroit constitue un lieu de prédilection pour les amoureux d’aventure et de découvertes en raison de ses différents niveaux de randonnées. De cette manière, tout le monde aura le privilège de l’explorer au gré de leurs envies.

En ce qui concerne les sites touristiques les plus exceptionnels de la Martinique, ils sont nombreux et méritent tous d’une visite à part entière. Pour avoir une idée, ci-après se trouvent quelques activités à faire absolument durant le séjour en Martinique :



● Parcourir les distilleries martiniquaises



La culture martiniquaise repose principalement sur ses plantations de canne à sucre et ses distilleries. C’est l’occasion d’effectuer un voyage dans le temps en découvrant les meilleures distilleries de l’île. Les plus connues d’entre elles sont l’habitation Saint-Etienne, l’habitation Clément, Saint-James ainsi que Neisson.



● Observer les sculptures du Cap 110



Une escapade au sommet du rocher de l’Anse Cafard vous permet de découvrir le Cap 110. Cet ensemble de sculptures rend hommage aux victimes de la traite des noirs pendant l’époque de l’esclavage. Chaque statut mesure 2,50 m et se dresse face à la baie du Diamant. Ce site constitue un lieu de rencontre mémorable qui peut vraiment marquer l’esprit de chaque visiteur.



● Assister à un carnaval



C’est l’événement le plus attendu des locaux qui fait partie intégrante du patrimoine culturel de la Martinique. Le carnaval martiniquais associe plusieurs cultures, à savoir africaines, européennes et amérindiennes. Durant cette festivité, tout le monde peut dévoiler leur sens de créativité à travers les chansons, les déguisements ou encore les bradjak (voitures personnalisées). Cette fête se déroule pendant 5 jours consécutifs où l’on peut profiter d’une ambiance hors du commun.



● Déambuler au cœur du jardin de Balata



Avant de découvrir les incontournables de l’île aux fleurs, vous devez prendre en compte que le français reste lade la Martinique. Plus de 80 % de la population locale l’utilise pour se communiquer. Cependant, la langue maternelle des Martiniquais est le créole. Celle-ci évoque notamment l’évolution d’un pidgin utilisé autrefois pour l’intercompréhension entre les colonisés et les colons.En ce qui concerne les sites touristiques les plus exceptionnels de la Martinique, ils sont nombreux et méritent tous d’une visite à part entière. Pour avoir une idée, ci-après se trouvent quelques activités à faire absolument durant le séjour en Martinique :La culture martiniquaise repose principalement sur ses plantations deet ses distilleries. C’est l’occasion d’effectuer un voyage dans le temps en découvrant les meilleures distilleries de l’île. Les plus connues d’entre elles sont l’habitation Saint-Etienne, l’habitation Clément, Saint-James ainsi que Neisson.Une escapade au sommet du rocher de l’Anse Cafard vous permet de découvrir le Cap 110. Cet ensemble de sculptures rend hommage aux victimes de la traite des noirs pendant l’époque de l’esclavage. Chaque statut mesure 2,50 m et se dresse face à la baie du Diamant. Ce site constitue un lieu de rencontre mémorable qui peut vraiment marquer l’esprit de chaque visiteur.C’est l’événement le plus attendu des locaux qui fait partie intégrante du patrimoine culturel de la Martinique. Le carnaval martiniquais associe plusieurs cultures, à savoir africaines, européennes et amérindiennes. Durant cette festivité, tout le monde peut dévoiler leur sens de créativité à travers les chansons, les déguisements ou encore les bradjak (voitures personnalisées). Cette fête se déroule pendant 5 jours consécutifs où l’on peut profiter d’une ambiance hors du commun.La Martinique peut vous faire profiter d’un voyage agréable en pleine nature. Une virée à quelques kilomètres de Fort-de-France vous offre la possibilité de s’attarder au jardin de Balata. Cet écrin de verdure recèle la plus belle végétation de l’île avec ses milliers de plantes et de fleurs exotiques. Ce jardin, imaginé par le paysagiste et horticulteur Jean-Philippe Thorze, vous permet d’effectuer une balade apaisante en famille ou entre amis.

Cap sur les îles Grenadines au départ de la Martinique Parmi ses grandes nouveautés de l'hiver, FRAM propose une semaine de croisière en catamaran à la découverte des Grenadines, pour profiter de paysages à couper le souffle, jouer les robinsons sur des îles paradisiaques ou encore plonger dans des eaux cristallines !



Une expérience inédite à bord d'un catamaran 5* neuf et exclusif FRAM

De type Bali 5.4 de 17m, le bateau abrite 6 cabines doubles (12 personnes maximum) et bénéficie d'un équipage professionnel, skipper expérimenté et équipier cuisinier, pour offrir une expérience optimale de navigation en pension complète à bord, du diner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour (hors repas optionnels), avec boissons locales incluses au cours des repas : jus de fruits, eau, vin et rhum…



Un itinéraire de rêve

Top départ de la Martinique pour rejoindre Bequia, Mayreau, Tobacco Cays, Saint-Vincent et Sainte-Lucie et voguer en plein cœur d'îles paradisiaques. Une véritable invitation au rêve ponctuée par des mouillages sur des sites privilégiés de l'archipel des Grenadines.



Cette expérience unique et exclusive FRAM est proposée au départ de Paris et province dès le mois de janvier 2023 à partir de 1399€ par personne.

