Croisière inoubliable en voilier à la découverte des Îles Grenadines

Nombreux sont les lieux immanquables que l’on peut explorer lors d’une croisière en voilier dans les îles de Grenadines. Avant de découvrir toutes les meilleures adresses de l’archipel, une halte dans la ville deest de mise. Cette localité, bourg sur Bequia, figure parmi les 32 îles qui forment l’archipel des Grenadines.Pour en savoir davantage, ci-après se trouve une liste non exhaustive des principaux endroits qui méritent bien d’une visite à part entière lors d’une croisière dans les Caraïbes. Chacune d’entre elles possède une histoire et un atout touristique que l’on peut explorer pendant les vacances.Dotée d’une superficie de plus de 18 km², l’île de Bequia figure parmi les plus grandes îles tropicales caribéennes. En réalité, le nom de cette perle des Caraïbes se prononce « Bécoué ». Elle est ancrée au nord des Grenadines, juste en dessous de l’île Saint-Vincent. L’île de Bequia profite d’une eau azurée et cristalline de l’océan Atlantique et de la mer des Caraïbes. On peut y passer des moments d’exception lors des vacances familiales ou entre amis. Ici, les paysages sont à couper le souffle parce qu’on aperçoit de loin l’ile de Saint-Vincent. Cette dernière s’impose en tant que magnifique arrière-plan durant la découverte des falaises plongeant de la mer.Les plaisanciers connaissent parfaitement cet écrin de beauté perdu au milieu des Grenadines. Considérée comme un petit paradis sur terre, l’île de Mayreau se démarque par son eau turquoise, sa végétation luxuriante ainsi que ses étendues de sable blanc. À noter que cette localité est la plus petite île habitée des îles de Grenadines, donc on peut la visiter à pied ou en voilier.Un lieu de prédilection pour les amoureux de la plongée sous-marine, Tobago Cays recèle six îlots inhabités aux fonds marins très riches. Son paysage, quant à lui, peut constituer un cliché de choix pour agrémenter une carte postale. Ses îles profitent de la présence d’une ceinture corallienne qui leur procure une protection naturelle.Une virée au nord des Grenadines vous conduit directement sur l’île de Sainte-Lucie. Ici, on se laisse émerveiller par la grandeur de ses pitons. Il s’agit en effet de deux sortes d’aiguilles volcaniques quasiment 800 m de haut qui surgissent de la mer. Parmi les autres activités à faire sur place, on peut citer par exemple la découverte des boues bouillonnantes et de fumerolles, l’exploration d’un jardin botanique, sans oublier la vue imprenable sur l’horizon.L’île de Sainte-Anne est située au sud de la Martinique. Elle tient sa réputation en raison de sa plage des Salines qui se dresse face au Diamant. Son littoral, bien préservé, fait l’objet d’une adresse de choix pour les amateurs de farniente. Avant de quitter cette magnifique île, vous devez faire un petit tour au village afin de découvrir son ambiance animée ainsi que sa panoplie de boutiques. Par ailleurs, ses restaurants proposent aux gourmands quelques spécialités locales à base de fruits de mer.