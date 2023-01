Embarquez à bord d'une croisière catamaran pour les Caraïbes

Impossible d’évoquer de croisière en catamaran sans glisser un mot sur les Grenadines et ses 32 îles au charme paradisiaque. Cette destination tropicale peut vous garantir des escales riches en dépaysement. Lors de votre passage sur place, vous ne manquerez pas de visiter des villages authentiques, de déambuler dans des plages idylliques ou encore de baigner dans des eaux cristallines.Pour plus d’informations concernant cet archipel de rêve, ci-après se trouvent les plus belles îles à ne pas manquer lors d’une croisière en catamaran dans les Grenadines. Mais avant d’aller plus loin, vous devez noter que 9 seulement de ces trentaines d’îles sont habitées.Une croisière en catamaran au sud-est des Caraïbes vous conduit directement vers l’une des plus belles îles des Grenadines appelée Moustique. Elle se démarque surtout par son cadre bucolique permettant de passer un séjour 100 % relaxant. Cette île possède une végétation luxuriante très paisible, le tout bordé de plages de sable blanc à perte de vue. On y trouve peu de restaurants et de boutiques. Les touristes viennent surtout sur l’île Moustique pour son environnement calme et apaisant.Prononcé « Bécoué », cette île recèle un large choix de plages bordées d’eaux turquoise. Ce sont également des adresses uniques en son genre pour explorer des trésors sous-marins parmi les plus impressionnants des Caraïbes. Pour avoir une idée, vous pouvez par exemple faire un tour du côté de la plage de la Princesse Margareth ou bien Lower Bay Beach.Saint-Vincent reste la plus convoitée des îles de Grenadines en raison de sa richesse sous-marine. Il s’agit même l’une des principales attractions touristiques de l’archipel. Son eau transparente et sa grande diversité d’espèce aquatique intéressent particulièrement par les amateurs de plongée et de snorkeling. Durant ces activités, ils auront le privilège de parcourir de nombreux récifs de corail, de nager avec des requins à pointes blanches, des requins-tigres et d’observer des raies et des hippocampes.Tobago Cays sont des spots de plongée incontournables à ne pas manquer lors d’une escapade en catamaran aux Grenadines. Ils constituent également une adresse de choix pour pratiquer du snorkeling. C’est la meilleure option pour observer de près un grand nombre d’espèces sous et des coraux mous et durs.Afin de varier les plaisirs, une escale sur les sentiers de la nature du Vermont est de mise. Ce site propose aux adeptes de trekking et de randonnée des paysages d’exception abritant une faune diversifiée. Durant la visite, les ornithologues peuvent admirer des espèces d’oiseau comme les perroquets, le héron vert ou encore le colibri à crête.