Voyage Thaïlande, vers un séjour de 60 jours sans visa ?

est plus que jamais à l’ordre du jour. Les destinations, dans le but de croître et d’améliorer leur attractivité, doivent mettre en place de nouvelles stratégies de tourisme.La Thaïlande souhaite mettre en valeur leen valorisant la culture et l’artisanat. De plus, le pays s’engage dans la réduction des gaz à effet de serre, en privilégiant au maximum des modes de transports plus responsables (voitures, bateaux, etc.). La destination a d’ailleurs été récompensée par leun prix qui met en valeur les destinations les plus engagées en faveur de l’environnement.occupe une grande partie des discours du tourisme, car il est unpour le développement de l’activité touristique et la préparation du monde de demain.