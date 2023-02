Tourisme Durable – un nouveau besoin !

Nous savons que le nombre de personnes voyageant à travers le monde est énorme et continue de croître. Bien qu'il soit positif d'un point de vue économique pour les lieux/pays visités, il a aussi un côté négatif, car la pollution augmente de façon exponentielle et les espaces souffrent même d'une certaine dé-caractérisation.



Alors, que pouvons-nous faire ? Rendre les voyages plus durables, afin que l'impact environnemental, social et économique soit moindre.



Et comment pouvons-nous rendre les voyages plus durables ? On peut adopter des moyens de transport plus écologiques, séjourner dans des logements plus respectueux de l'environnement, manger de la nourriture locale et éviter les activités nocives à l'environnement, par exemple.



Le tourisme, pour être positif pour tous, doit donc être durable, protéger l'environnement et la biodiversité, respecter la culture et les valeurs de chaque population, parvenant ainsi à maintenir ces lieux avec leur beauté naturelle et culturelle pendant encore de nombreuses années.