FTI GROUP change de logo

Un vent nouveau souffle sur le Groupe FTI .



« Les logos des marques et entités FTI GROUP, FTI Touristik, FTI Voyages, driveFTI ou de FTI Ticketshop ont fait peau neuve sur l’ensemble des marchés sources et remplacent nos anciennes représentations avec effet immédiat (...)



Même si nous devons encore faire preuve de prudence face à ces tendances, il semble actuellement que la pandémie liée au Covid 19 puisse être maîtrisée prochainement et que l'industrie du tourisme reprenne un rythme de croisière dans quelques mois. Nous sommes heureux d'envoyer un signal pour le départ vers un nouveau monde de voyage avec notre nouveau logo », explique Ralph Schiller, directeur général de FTI GROUP.