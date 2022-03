FTI Voyages vous donne rendez-vous au Ditex 2022

FTI Ticketshop SAS

COMPÉTENT.FIABLE.RAPIDE.



FTI Ticketshop SAS est une marque du réputé groupe FTI. Nous émettons journalièrement plus de 7000 billets et vous proposons une palette de tous les produits et tarifs valables dans le monde entier. Nous sommes présents en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique et en France.FTI Ticketshop SAS permet à chacune des agences partenaires de bénéficier de services d'émission, d'exécution et de facturation simples et rapides pour les billets des lignes régulières, 365 jours par an et 24 heures sur 24 ! En tant que spécialiste Ticketing et Après-Ventes, nous pouvons vous proposer de nombreux avantages :: Vos clients sont vos clients et nous ne vendons pas en direct. Vous pouvez personnaliser les documents importants même avec votre logo.: Vous pourrez réserver vos vols de façon totalement personnalisée par le biais des systèmes de réservation Amadeus et Galileo ou via notre propre dispositif de réservation en ligne (sans frais de licence). Si vous voulez rester sur votre système nous proposons des Pools Contracts qui vous offriront des conditions intéressantes avec possibilités de rémunérations avantageuses.: En tant que grossiste, nous vous offrons toujours les tarifs les plus attractifs possibles- quotidiennement mise à jour - vous facilite la recherche de tarifs et vous propose une vision globale de tous les tarifs que nous proposonsRéservez tous les vols réguliers à des tarifs publiés, négociés, tarifs consolidateurs, ainsi que les Low Cost