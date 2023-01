FUTUROSCOPIE - La campagne un territoire de résistants 🔑

D’une fonction purement agricole, la campagne a Ă©voluĂ© vers une fonction d’agrément avec le développement des classes dites de loisirs. Où ? En Europe et essentiellement en Angleterre. Quand ? DĂšs le dix-huitiĂšme siĂšcle, lorsque les villes sont devenues en partie, à l’aube de l’ùre industrielle, le thĂ©Ăątre de la vie laborieuse d’un nouveau prolétariat.



Campagne de proximitĂ©Ì, chĂąteaux, manoirs, oisivetĂ©Ì entrecoupĂ©es de quelques rituels mondains parmi lesquels la promenade, l’équitation, la chasse et le golf... la campagne s’est rapidement auréolée d’images aristocratiques convoitées dans les décennies suivantes par la bourgeoisie. Une bourgeoisie soucieuse d’imiter et de reproduire des modes de vie « où le loisir ostensible est l’indice le plus recherché de l’honorabilité » (comme l’écrit T. Veblen).



Puis, avec les premiers mouvements d’exode rural, les régions de campagne délaissées par leur population initiale de paysans, bergers, fermiers... sont devenues aprĂšs-guerre la destination de choix des classes moyennes laborieuses bénéficiaires des premiers congĂ©s payés.



Une nouvelle génération de vacanciers cĂŽtoyait dans les mêmes campagnes les villĂ©giateurs les plus aisés. Mais, au cƓur des Trente Glorieuses, ce sont des territoires comme la mer et l’or blanc qui faisaient plus recette qu’un « espace rural » jugé par beaucoup inhospitalier, inconfortable, ennuyeux, voire effrayant.



Il faudra donc attendre les premiers balbutiements de la sensibilitĂ©Ì environnementale, la prise en compte par les politiques publiques de la nécessité d’équiper un espace en voie de désertification, l’explosion de mouvements comparables à celui des Gîtes de France, pour que le tourisme vert réinvente son image et devienne un tourisme désirable et désiré.



Par qui ? D’une part, par une bourgeoisie bohĂšme urbaine plus pressée d’y reproduire ses habitudes dans un territoire façonnĂ©Ì selon ses goĂ»ts, que de vivre à l’heure agricole. (Comme le soulignent des auteurs comme JD Urbain (La troisième campagne) ou l’essayiste Philippe Murray (Homo festivus).



D’autre part, par des légions de randonneurs, cyclistes, amateurs de pêche à la ligne, cueilleurs de champignons, cavaliers... en quête d’espaces de loisirs ouverts, oxygénés, chlorophylisés, ressourçants et respirables. DotĂ©e d’une fonction thérapeutique, la campagne devient entièrement synonyme de nature, donc de nature originelle, donc de santé. Une vocation de plus en plus dĂ©veloppĂ©e aujourd’hui et promise Ă un avenir d’autant plus radieux que les tĂ©lĂ©travailleurs y Ă©lisent leur domicile principal et la revitalisent.