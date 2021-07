Faire le choix de l’écotourisme avec La Réunion

La Réunion possède des traditions et des coutumes qui lui sont propres, héritées des diverses origines de sa population. L’histoire de l’île, la culture et les traditions, l’art de vivre réunionnais, les langues et les religions : pour en savoir plus sur la vie des Réunionnais, n’hésitez pas à aller à leur rencontre et à engager la discussion. En lançant un « koman i lé ? » au détour d’un sentier ou sur un marché forain, vous favoriserez certainement l’échange avec une population locale accueillante et bienveillante !