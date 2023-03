Finnair ouvre son contenu NDC sur Sabre

"2023 devrait être une année clé pour notre mise à l'échelle NDC, et nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape de notre voyage NDC, d'améliorer l'expérience de réservation de nos clients et d'apporter un changement significatif dans le secteur du voyage"

* Allemagne, Autriche, Australie, Belgique, Canada, Corée du Sud, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Le contenu NDC (New Distribution Capability) de Finnair est désormais disponible via le système de distribution mondial (GDS) de Sabre.Les deux entreprises ont également conclu uÀ partir de mars 2023, Finnair déploie son contenu NDC à l'échelle mondiale en plusieurs vagues, la première vague incluant 34 pays* dont la France.Les agences et les partenaires développeurs connectés à Sabre peuvent désormais acheter, réserver et gérer le contenu NDC de Finnair en utilisantFinnair est la première compagnie aérienne européenne à distribuer son contenu NDC via la place de marché Sabre, indique un communiqué de presse., a déclaré Jenni Suomela, vice-présidente des ventes mondiales et de la gestion des canaux, Finnair.