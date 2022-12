Asie : Finnair renforce son programme été 2023

optimisées

joint business

Finnair étoffe son programme de vols vers l'Asie pour l'été 2023 depuis son hub d'Helsinski.La compagnie finlandaise reprendau Japon avec trois vols hebdomadaires et ajoute des fréquences vers l'aéroport de Tokyo-Narita.Finnair propose également des fréquences supplémentaires vers Hong Kong et New Delhi, avec des vols quotidiens pendant la saison estivale 2023.La ligne Helsinki-Osaka est exploitée les mercredis, vendredis et dimanches et celle d'Osaka-Helsinki les lundis, jeudis et samedis à partir du 26 mars.À partir du 27 mars, les vols Helsinki-Tokyo Narita sont assurés les lundis, mardis, jeudis et samedis et Tokyo-Narita - Helsinki les mardis, mercredis, vendredis et dimanches. Finnair assure également une liaison quotidienne avec l'aéroport de Tokyo-Haneda pendant toute la saison estivale.Finnair propose des connexions et des fréquences "" entre l’Europe et le Japon dans le cadre de sa "" créée avec ses compagnies aériennes partenaires historiques :Ce partenariat commercial concerne donc les dessertes de Narita et Kansai.