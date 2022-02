Il y a du neuf également en Premium Economy, avec une nouvelle cabine installée sur toute la flotte long-courrier.



« Les loisirs premium sont une tendance qui s'est considérablement accélérée pendant la pandémie, nous sommes donc convaincus que notre nouvelle classe de voyage Premium Economy plus spacieuse et avec ses sièges confortables se révélera très populaire auprès des clients à la recherche d'une expérience améliorée en Economy », prédit Ole Orvér.



Finnair a également investi dans des écrans de divertissement en vol (IFE) plus grands avec une interface utilisateur mise à jour pour ses avions A330 et trois A350.



Seize des A350 de Finnair verront leurs cabines Economy équipées de nouvelles housses de siège et une expérience utilisateur IFE mise à jour pour les aligner sur les conceptions des nouvelles cabines Business et Premium Economy.



Les vols long-courriers sont la clé de la stratégie de Finnair, le transporteur finlandais se spécialisant dans la liaison entre l'Europe et l'Asie via la route nord - courte et économe en carburant - tout en offrant d'excellentes liaisons vers les États-Unis.



À l'été 2022, Finnair prévoit de desservir près de 100 destinations en Europe, en Asie et aux États-Unis, dont de nouvelles liaisons long-courriers vers Busan, en Corée du Sud, Tokyo Haneda au Japon ainsi que Dallas et Seattle aux États-Unis.