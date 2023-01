Forum des Pionniers : lancement du pack "Auditeur Libre"

La 21ème édition du Forum des Pionniers, qui aura lieu du 14 au 18 mai 2023 en Israël, ouvre ses inscriptions aux Auditeurs Libres.



Ce nouveau pack permettra à chacun de participer librement au Forum des Pionniers 2023, sans parrainer l’événement. Si jusqu’à présent, la participation au Forum des Pionniers n’était réservée qu’aux Parrains, l’ESCAET et Travel-Insight rendent en 2023 l’évènement accessible au plus grand nombre grâce au Pack Auditeur Libre.



Comme les Parrains, les Auditeurs Libres pourront participer au Forum des Pionniers et découvrir la Terre Sainte lors d’excursions et d’activités, assister aux conférences, tables-rondes et workshops, tout en profitant d’opportunités pour développer leur business et échanger avec les 130 décideurs du tourisme présents sur l’événement.