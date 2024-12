Franc succès pour la 4e Convention du Réseau Salaün

Le Groupe Salaün a tenu saà Hammamet, du 22 au 25 novembre, en partenariat avec Kepler Travel Cet événement a rassemblé plus de, dont des agents de voyages et partenaires venus deL’objectif de cette convention était clair,dans un contexte favorable pour la distribution de voyages. L'événement a alterné séances de travail, formations et moments festifs.Les ateliers de travail ont permis aux partenaires tour-opérateurs et réceptifs du Groupe Salaün deEn parallèle,de production de Salaün Holidays, mettant en avant les valeurs du groupe et celles de ses marques affiliées, telles que Pagodia