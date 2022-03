FairMoove : "Le tourisme n'est pas le problème, mais la solution" 🔑

" Nous fléchons les bonnes initiatives, pour que le voyageur prenne sa décision en son âme et conscience, tout en ayant comme critère autre chose que le prix. "



Après les grands mots et les explications, où en est FairMoove ?



Après neuf mois d'existence et 4 millions d'investissement au départ, pour son fondateur, il n'est pas question d'enjoliver la réalité, le premier exercice a été plus chaotique et difficile qu'espéré.



" Bien lancé, je ne sais pas, disons que c'est lancé.



Je suis parti de zéro, en n'ayant aucune visibilité, maintenant nous approchons une réalité cohérente, " explique un Jean-Pierre Nadir optimiste.



Alors que l'objectif pour 2022 Ă©tait d'atteindre les 10 millions d'euros de recettes, pour le moment le cap des 2 millions sera franchi en avril 2022. La start-up est en passe de remporter son pari.



" Pour le moment, nous sommes dans nos objectifs. C'est très dur, il faut se battre quotidiennement.



Le business, c’est 95% de sueur et 5% de bonheur. J'ai bien pris conscience de la difficulté, j'attends de voir la lueur qui pourrait m'indiquer le bonheur. Nous déroulant notre plan, " précise le patron de l'OTA.



Et les 4, 5 ou la 6e vague promise par les infectiologues n'y changent rien, tout comme la guerre en Ukraine, FairMoove trace sa route coûte que coûte.



Alors que le covid a fait naître des envies de lendemain qui chantent aux acteurs du tourisme qui se voyaient pour certains plus verts que les Verts, la révolution n'a pas vraiment eu lieu.