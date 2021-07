French bee a réalisé son premier vol commercial à destination de New York

Le prix d'appel pour l'aller simple d'un Paris-New York est fixé à 139 euros.



La gamme tarifaire se compose d'un prix " Basic ", comprenant le billet et un bagage à main de 12 kilos, " Smart " intégrant le billet, un bagage en soute de 23 kilos, et un repas.



La gamme " Premium " avec le billet, la réservation du siège en classe Premium, deux bagages en soute de 23 kilos chacun, et un repas.



La ligne entre Paris et New York est desservie au rythme de 3 fréquences par semaine à destination de New York (Newark Liberty International).