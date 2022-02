French bee recrute Karine Bonnal en tant que responsable commerciale

De son côté,a construit son parcours professionnel dans le secteur de l’aérien. Elle a intégré Air France en tant qu’agent de réservation, puis agent commercial vente directe et responsable espace tourisme avant d’être technicien commercial affaires.En 2009, elle s’installe à La Réunion et prend ses fonctions de conseiller voyage chez Austral Voyages.Cathy Metz poursuit son parcours en tant que forfaitiste chez Bourbon Voyages, puis Havas Voyages. Depuis 2019, elle occupe la fonction de forfaitiste chez Austral Voyages.Elle est diplômée d’une Licence Responsable d’activités et d’entreprises touristiques.Elle rejoint, en charge des ventes directes et de l'animation des boutiques de l'aéroport Roland Garros et du centre ville de Saint-Pierre.Catherine Folio fait partie de French bee depuis son implantation à La Réunion en 2017 ; précédemment, son parcours professionnel l’a conduite a exercer ses fonctions pendant 17 ans au sein de la compagnie Air Mauritius.L’équipe réunionnaise rapporte àdirectrice commerciale de French bee.