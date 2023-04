De plus en plus populaire, la pratique de la marche à pied et de la randonnée sur tous les territoires porte pour sa part les évolutions de la pratique sportive.Sous l’effet des campagnes gouvernementales et de l’offre de plus en plus volumineuse de nombreuses associations et destinations, la vogue de la marche ne se dément pas et devrait continuer d’autant plus de progresser que l’usage de la voiture n’est plus en odeur de sainteté. Écologie oblige !