Ils ne peuvent pas vivre sans avoir des billets de train ou d’avion dans la poche et un projet de voyages dans la tête. agents de voyages , ces individus font du déplacement un mode de vie capable de les délivrer de leurs angoisses de sédentaires et de combler les vides qu’ils sentent en eux., ils sont souvent peu regardants en matière de destinations, car l’essentiel pour eux n’est pas de découvrir un pays, son patrimoine , son histoire, mais c’est bel et bien de « partir », de s’éloigner, de prendre le large et, remarque importante, si possible de prendre congé d’eux-mêmes.En effet, parmi les boulimiques, on retrouve cette catégorie d’individus qui instrumentalisent le voyage en une fuite leur permettant de se débarrasser d’eux-mêmes et de s’oublier.Souvent mal dans leur peau, ces voyageurs n’en donnent pas moins l’illusion contraire, soit celle d’individus solides et plus dynamiques que la moyenne.En fait, le voyage compense des manques et des frustrations à rechercher souvent dans des traumatismes de la petite enfance.Mais, parmi les boulimiques, certains voyageurs cherchent aussi à afficher leur statut social. Ceux-là sont plus regardants sur le choix de la destination.Partir, c’est dire où l’on va donc qui l’on est... !